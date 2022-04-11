0
0
218
НОВОСТИ

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом - The Times

10:05 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом. Об этом в понедельник сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Финляндия, как ожидается, подаст заявление на вступление в Североатлантический альянс в июне, а следом за ней последует Швеция, отмечает издание.

По информации источников, власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:32 11.04.2022
Глава германского концерна E.ON исключил возможность продления работы АЭС — FT
0
0
11:20 11.04.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
0
41
11:05 11.04.2022
Рубль слабеет к евро и доллару более чем на 4-5%
0
83
11:00 11.04.2022
Боррель подтвердил стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта на Украине
0
97
10:32 11.04.2022
ВВП России в 2022 году упадет на 11,2% - Всемирный банк
0
131
10:20 11.04.2022
Если США не продадут Турции F-16, она может рассмотреть покупку Су-57 у РФ — СМИ
0
141
10:00 11.04.2022
Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку
0
173
09:51 11.04.2022
Мэр Собянин сообщил о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей
0
180
09:40 11.04.2022
СберБанк снизил ставки по ипотеке
0
195
09:32 11.04.2022
Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости COVID-19
0
212

Возврат к списку