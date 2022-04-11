Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом - The Times

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом. Об этом в понедельник сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Финляндия, как ожидается, подаст заявление на вступление в Североатлантический альянс в июне, а следом за ней последует Швеция, отмечает издание.

По информации источников, власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.