Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом - The Times
10:05 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом. Об этом в понедельник сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
Финляндия, как ожидается, подаст заявление на вступление в Североатлантический альянс в июне, а следом за ней последует Швеция, отмечает издание.
По информации источников, власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.
Новости
- 11:32 11.04.2022
- Глава германского концерна E.ON исключил возможность продления работы АЭС — FT
- 11:20 11.04.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
- 11:05 11.04.2022
- Рубль слабеет к евро и доллару более чем на 4-5%
- 11:00 11.04.2022
- Боррель подтвердил стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта на Украине
- 10:32 11.04.2022
- ВВП России в 2022 году упадет на 11,2% - Всемирный банк
- 10:20 11.04.2022
- Если США не продадут Турции F-16, она может рассмотреть покупку Су-57 у РФ — СМИ
- 10:00 11.04.2022
- Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку
- 09:51 11.04.2022
- Мэр Собянин сообщил о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей
- 09:40 11.04.2022
- СберБанк снизил ставки по ипотеке
- 09:32 11.04.2022
- Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать