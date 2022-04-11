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НОВОСТИ

ВВП России в 2022 году упадет на 11,2% - Всемирный банк

10:32 11.04.2022 Источник: Коммерсант.ru

ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%, говорится в прогнозе Всемирного банка (ВБ). В 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно.

Падение экономики Украины прогнозируется на уровне на 45,1% в 2022 году.  Коммерсантъ

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