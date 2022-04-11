ВВП России в 2022 году упадет на 11,2% - Всемирный банк
10:32 11.04.2022 Источник: Коммерсант.ru
Падение экономики Украины прогнозируется на уровне на 45,1% в 2022 году. Коммерсантъ
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