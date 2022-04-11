СберБанк снизил ставки по ипотеке

09:40

С 11 апреля СберБанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта – до 16,9%. Ставки снижены для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

Клиентам, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением правительства РФ.

«8 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку и установить ее на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам, – отметил Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка. – За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд руб. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1% в первый год кредита».