СберБанк снизил ставки по ипотеке
09:40 11.04.2022
С 11 апреля СберБанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта – до 16,9%. Ставки снижены для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек.
Клиентам, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.
При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением правительства РФ.
«8 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку и установить ее на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам, – отметил Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка. – За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд руб. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1% в первый год кредита».
НОВОСТИ
- 10:00 11.04.2022
- Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку
- 09:51 11.04.2022
- Мэр Собянин сообщил о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей
- 09:32 11.04.2022
- Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости COVID-19
- 09:20 11.04.2022
- Россия обратится в суды, если Запад объявит ей дефолт - Силуанов
- 09:05 11.04.2022
- Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
- 09:00 11.04.2022
- В результате взрыва газа в жилом доме в Ступине погибли два человек
- 21:42 10.04.2022
- Президента Франции изберут во втором туре
- 21:15 10.04.2022
- На выборах президента Франции лидируют Макрон и Ле Пен
- 21:00 10.04.2022
- Германия считает выборы в Южной Осетии нелегальными
- 20:00 10.04.2022
- Премьер Джонсон добирался из Польши до Киева поездом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать