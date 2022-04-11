Глава германского концерна E.ON исключил возможность продления работы АЭС — FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что работа находящейся в введении компании АЭС в Баварии «Изар-2» продлена не будет, несмотря на сложную ситуацию в энергетической сфере и попытки сократить зависимость от российских углеводородов.

«У атомной энергетики в Германии нет будущего. Точка, — приводит в понедельник слова Бирнбаума газета „Файнэншл таймс“. — Это слишком эмоционально (предложения о продлении срока эксплуатации германских АЭС — прим. ТАСС)». «Никаких изменений в законодательстве и мнениях не будет», — отметил руководитель E.ON.

1 января 2022 года от сети были отключены три из последних шести АЭС в ФРГ. Сейчас на территории страны остаются три электростанции подобного типа — в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Их предполагается отключить в конце 2022 года.

Ранее в министерстве охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии прозвучали призывы к продлению работы АЭС, напоминает издание.

Хотя «технически» работу «Изар-2» можно было бы продлить и после 2022 года, «решение, которое было принято, заключается в том, что [в Германии] возникла аварийная ситуация с газом, а небольшое облегчение, которое [германские власти] могли бы получить в сфере электроэнергии, на самом деле не меняет правила игры», сказал Бирнбаум. Но сейчас вариант с продлением работы АЭС исключен, констатировал он, выразив удовлетворение таким исходом.

«Был действительно серьезный разговор с правительством, — проинформировал глава концерна. — Оно приняло достойное компромиссное решение, которое мы можем понять, поэтому история для нас окончена».