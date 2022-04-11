Число пользователей VPN-сервисами в РФ с начала 2022 г. выросло в 53,5 раза — исследование
13:20 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пользователей VPN-сервисами с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили ТАСС в пресс-службе мобильного оператора Yota.
«Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на VPN-сервисы с 1 января по 3 апреля 2022 года. Всего с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе», — сообщили в пресс-службе.
Процент пользователей VPN-сервисов начал расти на неделе с 21 февраля, наибольший скачок произошел с 14 по 20 марта — на 11% по сравнению с прошлой неделей, пояснили в компании. На пике — с 21 по 27 марта — доля трафика на VPN-приложения увеличилась в 9 раз и составила 2,6% от общего. В последнюю неделю марта клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января.
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