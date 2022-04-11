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НОВОСТИ

Андрей Воробьев пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва в жилом доме в Ступино

13:15 11.04.2022

Жильцам многоквартирного дома в подмосковном Ступино, где сегодня утром произошел взрыв газа, будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший на место происшествия.

«Все условия для проживания людям из поврежденного дома будут предоставлены в гостинице, она находится здесь. По имуществу и необходимым мероприятиям – внимание и заботу окажем», – сообщил он.

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