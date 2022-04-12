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Индия и США намерены развивать двустороннее оборонное партнерство — заявление

10:05 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и США намерены развивать прогресс, достигнутый в двустороннем партнерстве в сфере обороны. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в формате «два плюс два», в которых приняли участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран.

«Министры высоко оценили значительный и продолжающийся прогресс в основном оборонном партнерстве Индии и США. Развивая импульс, заданный заседанием Группы по оборонной политике между Индией и США в октябре 2021 года, они подтвердили намерение по созданию передового и всеобъемлющего оборонного партнерства, благодаря которому американские и индийские военные смогут проводить тесную координацию во всех областях», — говорится в документе.

Стороны также подтвердили важность развития обмена информацией для оборонного сотрудничества. «Министры подчеркнули важность создания всеобъемлющей структуры, в рамках которой наши военные получат возможность обмениваться информацией в режиме реального времени по всем областям», — отмечается в заявлении.

Во встрече, которая прошла в понедельник в Вашингтоне, приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны США Ллойд Остин и его индийский коллега Раджнатх Сингх.

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