Мэр Собянин поручил начать подготовку Москвы к будущему отопительному сезону
13:16 12.04.2022
В Москве уже стартовала подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов. Соответствующее поручение было дано городским службам мэром Сергеем Собяниным. К отопительному сезону подготовят все здания и сооружения Москвы – более 74 тыс. объектов, среди которых около 34 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. соцобъектов и 30,8 тыс. объектов экономики.
Завершить подготовку планируют до 25 августа, уже к 1 сентября все системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома, а к 15 сентября - на другие городские объекты.
«Комплексная работа по повышению надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и устранить дефицит и достичь 50% резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19% до 24%. Существующие резервы мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов», - сообщают городские власти.
НОВОСТИ
- 13:20 12.04.2022
- В Москве впервые с апреля 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки
- 13:05 12.04.2022
- Столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени — Путин
- 13:00 12.04.2022
- В Подмосковье задержан сторонник «Правового сектора», воевавший в Донбассе — ФСБ
- 12:32 12.04.2022
- В России выявили 10 910 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 12.04.2022
- Польша предъявляет претензии еще на ряд российских дипломатических объектов — посол РФ
- 12:18 12.04.2022
- Сбер: объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале
- 12:05 12.04.2022
- РФ возобновит свою лунную программу, речь о запуске аппарата «Луна-25»
- 12:00 12.04.2022
- ВКС РФ в ходе операции на Украине действуют грамотно и результативно — Путин
- 11:32 12.04.2022
- Глава Минфина Украины заявил, что сейчас стоит вопрос о выживании государства
- 11:28 12.04.2022
- Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать