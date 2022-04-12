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НОВОСТИ

Мэр Собянин поручил начать подготовку Москвы к будущему отопительному сезону

13:16 12.04.2022

В Москве уже стартовала подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов. Соответствующее поручение было дано городским службам мэром Сергеем Собяниным. К отопительному сезону подготовят все здания и сооружения Москвы – более 74 тыс. объектов, среди которых около 34 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. соцобъектов и 30,8 тыс. объектов экономики.

Завершить подготовку планируют до 25 августа, уже к 1 сентября все системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома, а к 15 сентября - на другие городские объекты.

«Комплексная работа по повышению надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и устранить дефицит и достичь 50% резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19% до 24%. Существующие резервы мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов», - сообщают городские власти.

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