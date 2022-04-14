Экипаж покинул поврежденный флагман Черноморского флота
10:05 14.04.2022
|Крейсер "Москва". Фото с сайта МО РФ
Как заявляют в Минобороны, причины пожара устанавливаются.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал Telegram, что украинские военные нанесли удар по российскому ракетному крейсеру крылатыми ракетами класса «Нептун». Подтверждений этой информации предоставлено не было.
Согласно открытым данным, на «Москве» – флагмане Черноморского флота, - кроме зенитного, минно-торпедного вооружения и артиллеристских установок есть 16 ракет противокорабельного ракетного комплекса П-1000 «Вулкан», а также один вертолет Ка-27. Экипаж крейсера – 510 человек. «Москва» является головным кораблем проекта 1164 «Атлант». Крейсер был введен в эксплуатацию в 1983 году, сначала он назывался «Слава».
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