Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту
15:12 14.04.2022
Парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Поправки в кодекс о правонарушениях были утверждены на заседании в четверг в третьем чтении депутатами проевропейской Партии действия и солидарности.
«Проект закона № 15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — констатировал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, которое транслировала на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пресс-служба парламента.
Новости
- 15:00 14.04.2022
- При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали 7 человек
- 14:58 14.04.2022
- СберКорус перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков
- 14:32 14.04.2022
- Песков предложил дождаться плана МО РФ на вопрос о размещении ядерного оружия на Балтике
- 14:12 14.04.2022
- Пограничный пункт в Брянской области обстрелян со стороны Украины
- 14:00 14.04.2022
- Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
- 13:32 14.04.2022
- Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
- 13:27 14.04.2022
- Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
- 13:20 14.04.2022
- В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
- 13:07 14.04.2022
- Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
- 13:00 14.04.2022
- О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать