Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту

15:12

Парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Поправки в кодекс о правонарушениях были утверждены на заседании в четверг в третьем чтении депутатами проевропейской Партии действия и солидарности.

«Проект закона № 15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — констатировал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, которое транслировала на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пресс-служба парламента.