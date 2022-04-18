Вацлав Клаус усмотрел за любовью европейцев к Украине ненависть к России

10:32 Источник: Известия

За положительным отношением европейцев к Украине скрывается ненависть к России, предположил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz.

Клаус осудил проявления русофобии в Европе на фоне российской спецоперации и обвинил европейцев в двойных стандартах. Он пояснил, что он не помнит, чтобы раньше украинцы пользовались симпатией у европейцев.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей ненависть к России, как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — отметил он.

Клаус также выразил уверенность в том, что ни любовь, ни ненависть не помогут урегулировать конфликт. Необходимо опираться на разум и холодный прагматизм, отметил он. Он призвал обе стороны к переговорам. Известия