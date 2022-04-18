Большинство россиян не имеют запасов наличной иностранной валюты — опрос
11:05 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство опрошенных россиян (55%) заявили, что не имеют накоплений в наличной иностранной валюте. При этом чаще всего наличную иностранную валюту хранят в долларах, показал проведенный банком «Открытие» опрос (есть в распоряжении ТАСС).
«45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет. Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), меньше всего на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%», — указали в «Открытии».
Большинство опрошенных (66% из тех, кто располагает наличной иностранной валютой) используют ее в качестве подушки безопасности. Еще 30% заявили, что используют наличную валюту в зарубежных поездках, а 14% назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат, как сувенир».
«47% опрошенных россиян не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. 16% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас. 15% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, столько же — из-за слишком высокого курса. Лишь 7% (в том числе 13% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) сообщили, что покупали валюту раньше и планируют делать это сейчас», — добавили в пресс-службе «Открытия».
Опрос проводился 8–14 апреля методом онлайн-интервью. Были опрошены 1 тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).
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