В Подмосковье прошел очередной концерт для военных и их семей

11:45

Фото Дениса Трудникова



Звезды российской эстрадывыступили для военнослужащих Наро-Фоминского и Алабинского территориальных гарнизонов и членов их семей.

Перед мероприятием оркестр 4-ой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Ю. В. Андропова поприветствовал Олега Газманова, исполнив его песню «Вперед, Россия».

Концерт начался с минуты молчания в память о тех, кто выполнил воинский долг ценой своей жизни.

«Спасибо организаторам за это важное мероприятие. В такое время, когда наши товарищи выполняют специальную боевую задачу, вы не забываете нас и прилагаете все усилия, чтобы наши жёны, женщины чувствовали себя лучше, – отметил врио командира Кантемировской дивизии Александр Рыжак. – Спасибо артистам за то, что находятся рядом с нами, это очень приятно».

Сегодня состоялся уже четвертый благотворительный концерт в рамках проекта, поддержанного губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В зрительном зале ДК «Звезда» собралось более 800 человек.

«Это очень важный концерт, не только для меня, но и для всех, кто сегодня собрался в зрительном зале. В такое непростое время мы должны быть вместе, помогать нашим военнослужащим и особенно их семьям – они очень нуждаются в поддержке. Как говорится, все для фронта, все для победы», – поделился Олег Газманов.

На мероприятии в Наро-Фоминске артисты исполнили любимые многими хиты: Олег Газманов – гимн российских военнослужащих – песню «Офицеры» и «Ясные дни», Григорий Лепс – «Самый лучший день» и «Я счастливый», а Денис Майданов – «Вечную любовь» и «Победа за нами», посвященную спецоперации.

«Сегодняшнее мероприятие в поддержку наших российских бойцов, членов их семей, врачей. Моя профессия – радовать людей, этим я и занимаюсь. Надеюсь, что концерт всем понравился, зрители остались довольны и ушли с хорошими эмоциями, немножечко улыбнулись, расслабились. Сейчас это необходимо, как никогда», – сказал Григорий Лепс.

Идея проведения благотворительных концертов родилась во время одного из совещаний с губернатором Московской области, на котором обсуждалась гуманитарная помощь для людей из Донбасса. По видеоконференцсвязи подключился и Николай Басков. Народный артист сообщил, что он и его коллеги хотят внести свою лепту. Певец предложил выступить с серией концертов для тех, кому сейчас нужна поддержка.

Буквально через полторы недели, 19 марта, Николай Басков вместе с Полиной Гагариной исполнили свои песни для беженцев. Также артисты выступили для военнослужащих и членов их семей в Балашихе и Кубинке.

Заслуженный артист России, депутат Государственной Думы РФ Денис Майданов также уже не первый раз принимает участие в благотворительном концерте.

«Сегодня для меня большая честь и большая радость поддержать военнослужащих и их семьи. В зале потрясающее единство духа, единство веры в то, что мы делаем всем государством. И самое главное – вера в наши Вооруженные силы. С песней жить легче и выполнять задачи легче. Нужно поддерживать моральный дух и настрой граждан. Так что наше дело правое, победа будет за нами», – сказал Денис Майданов.

После концерта в Доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске зрители делились эмоциями.

«Спасибо большое звездам, которые сегодня выступили на благотворительном концерте. Это важно для нас, для поднятия боевого духа наших мужей, братьев, сыновей», – отметила жена одного из военнослужащих Светлана.