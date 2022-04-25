США трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием — глава Пентагона

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты с трудом могут отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Ллойд Остин по итогам необъявленного визита в Киев, который он посетил вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«У нас нет никаких наземных сил [на Украине], поэтому нам сложно это делать», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у США план по отслеживанию таких вооружений, как ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин», которые в ходе боев в Донбассе становятся трофеями в руках военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).