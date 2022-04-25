США трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием — глава Пентагона
11:32 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты с трудом могут отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Ллойд Остин по итогам необъявленного визита в Киев, который он посетил вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«У нас нет никаких наземных сил [на Украине], поэтому нам сложно это делать», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у США план по отслеживанию таких вооружений, как ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин», которые в ходе боев в Донбассе становятся трофеями в руках военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Новости
- 12:00 25.04.2022
- Импорт товаров в РФ стабилизировался на уровне 2020 года - ФТС
- 11:20 25.04.2022
- В Ставропольском крае предотвращен теракт на объекте транспорта
- 11:05 25.04.2022
- Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области, жертв нет
- 11:00 25.04.2022
- Один человек погиб, один пострадал при ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе
- 10:32 25.04.2022
- Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Петербурге, пострадавших нет — источник
- 10:20 25.04.2022
- Общемировые военные расходы в 2021 году превысили $2 трлн
- 10:05 25.04.2022
- Российские банки готовятся к выпуску карт UnionPay - СМИ
- 10:00 25.04.2022
- Еще одно хранилище нефтепродуктов горит в Брянске - источник
- 09:32 25.04.2022
- Турция выступает против присутствия в Черном море кораблей неприбрежных стран
- 09:20 25.04.2022
- РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину — Антонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать