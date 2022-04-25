Если бы РФ вела на Украине полномасштабную войну, она давно бы закончилась — Володин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию и ставит целью сберечь жизни мирных граждан, если бы российские военные вели полномасштабную войну, то она давно бы закончилась. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в понедельник, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «эту войну нельзя ни с какой сравнить в 20-м веке».

«Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, все давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — „утюжить“ города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали „самые демократичные в мире ВВС“ в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии», — написал Володин.

Он подчеркнул, что российские солдаты и офицеры «не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями». «Наши военнослужащие делают все, чтобы сберечь мирных жителей», — добавил спикер Госдумы.