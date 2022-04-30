Ликвидирован пожар на Сахалинской ГРЭС-2
08:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели ликвидировали пожар на ГРЭС-2 в селе Ильинское на юге Сахалина, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.
«Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — рассказали в пресс-службе правительства.
Пожар начался в субботу утром из-за отключения одного из турбогенераторов. Сначала огонь не удавалось потушить, и он перекинулся с турбинного отделения на кровлю. Отключений электричества не было, пострадавших также нет, из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. Ситуация находилась под контролем у областных властей и региональной прокуратуры.
Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт была введена в эксплуатацию в 2019 году взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции — 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. Сахалинская ГРЭС-2 стала третьим из четырех энергоблоков, введенных «Русгидро» в соответствии с указом президента России о развитии дальневосточной энергетики.
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