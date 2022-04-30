Зеленский хочет, чтобы страны-гаранты предоставляли Киеву в кратчайшие сроки своих военных
08:40 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности для Киева должны основываться на предоставлении странами своих военных в кратчайшие сроки. Он назвал это формулой «люди — часы».
«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно <…>. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало, — сказал он в интервью польским СМИ, запись которого была опубликована в пятницу в его телеграм-канале. — Считаю что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле „люди — часы“.
Он подчеркнул, что аналоги таких систем «должны находиться в тех или иных частях Европы» и сравнил данные соглашения с телефоном 911, по которому будет оказана немедленная помощь. «Нам нужны гарантии безопасности именно „люди — часы“. И поэтому название там рабочее „Юнайтед-24“. Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении принятом заранее прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить, — продолжил он. — Для нас я это называю 911, для нас это скорая помощь».
При этом Зеленский заявил, что это не создает противовес НАТО. По его словам, это «параллельные вещи», которые нельзя сравнивать с альянсом.
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