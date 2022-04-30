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США хотят переманить специалистов из России - Bloomberg

11:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом рассматривает возможность отмены некоторых визовых требований для высокообразованных россиян с целью переманить их на работу в США. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, власти США разрабатывают план с целью лишить российское руководство специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики. В рамках этих усилий администрация Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение отменить для российских специалистов - соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства. Как поясняет Bloomberg, соответствующая инициатива была включена в запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине, направленный законодателям в четверг.

По данным Bloomberg, США рассчитывают переманить на работу у себя магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах. Неназванный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил агентству, что инициатива нацелена на то, чтобы в ближайшее время "ослабить высокотехнологичные ресурсы" РФ, а в долгосрочной перспективе - "подорвать инновационную базу" России, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.

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