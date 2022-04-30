Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» впервые вывела военный спутник на орбиту — МО РФ
09:00 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спутник, впервые запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области легкой ракетой «Ангара-1.2», успешно выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам министерстве.
Легкая ракета с космическим аппаратом стартовала в пятницу в 22:56 мск в штатном режиме.
«Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 мск и в расчетное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что «космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2555“.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально, добавили в Минобороны.
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