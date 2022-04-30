Германия поддержала идею ввести запрет на поставки российского урана - Politico

09:30 Источник: Известия

Германия поддержала идею ввести запрет на поставки урана из России. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза.

«Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран», — сказал дипломат ЕС.

Отмечается, что эта тема обсуждалась в начале недели, инициаторами новых санкций выступили Польша и страны Балтии. Известия