Около 16 тыс. иностранцев обратились к РФ за помощью в эвакуации с Украины — Лавров

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 16 тыс. граждан третьих стран, включая сотрудников миссий ООН и ОБСЕ, обратились к РФ за помощью в эвакуации с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа.

«За время специальной военной операции на горячую линию межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию поступили обращения о содействии в эвакуации в Россию 2,8 млн человек, из которых 16 тыс. — иностранные граждане и сотрудники международных миссий ООН и ОБСЕ. Всего эвакуировано с Украины, из ДНР и ЛНР 1,02 млн человек, из которых свыше 120 тыс. граждан третьих стран, в том числе более 300 граждан Китая», — отметил глава МИД РФ.