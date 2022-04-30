Число невыездных должников в России к маю вновь достигло 5 млн человек — ФССП
10:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число ограниченных в праве выезда за рубеж россиян перед майскими праздниками выросло до 5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
«По состоянию на 1 апреля действовало 5 млн постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации», — отметили в ФССП. Тем самым, начало весенне-летнего периода вновь привело к росту числа невыездных россиян-должников. Осенью прошлого года их было 4,2 млн, в конце декабря — 4,6 млн. Между тем, год назад — на 1 мая 2021 года — в России под ограничением выезда находились 5,1 млн человек.
Согласно открытым источникам, на Москву приходится 235 тысяч попавших в стоп-лист Погранслужбы (год назад — 227 тысяч).
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