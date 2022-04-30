0
0
398
НОВОСТИ

Число невыездных должников в России к маю вновь достигло 5 млн человек — ФССП

10:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число ограниченных в праве выезда за рубеж россиян перед майскими праздниками выросло до 5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«По состоянию на 1 апреля действовало 5 млн постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации», — отметили в ФССП. Тем самым, начало весенне-летнего периода вновь привело к росту числа невыездных россиян-должников. Осенью прошлого года их было 4,2 млн, в конце декабря — 4,6 млн. Между тем, год назад — на 1 мая 2021 года — в России под ограничением выезда находились 5,1 млн человек.

Согласно открытым источникам, на Москву приходится 235 тысяч попавших в стоп-лист Погранслужбы (год назад — 227 тысяч).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 30.04.2022
Решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято — Рогозин
0
43
15:00 30.04.2022
Потеряна половина мощности Сахалинской ГРЭС-2 - губернатор
0
168
14:00 30.04.2022
Короткое замыкание стало причиной пожара в военном НИИ Твери — источник
0
246
13:00 30.04.2022
Луговой предложил ввести прямое назначение губернаторов президентом
0
332
12:58 30.04.2022
Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса и вместе с ним посадил дерево рядом с его новым домом
0
298
12:30 30.04.2022
В России выявили 7 363 случая заражения коронавирусом за сутки
0
320
12:00 30.04.2022
Высокоточными ракетами уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и горючим
0
393
11:30 30.04.2022
США хотят переманить специалистов из России - Bloomberg
0
443
11:00 30.04.2022
Самолет Шольца облетел Россию через Северный полюс
0
487
10:00 30.04.2022
Здания нефтеналивного терминала повреждены при ударе ВСУ в Брянской области
0
617

Возврат к списку