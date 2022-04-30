Здания нефтеналивного терминала повреждены при ударе ВСУ в Брянской области
10:00 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Технические здания нефтеналивного терминала повреждены взрывной волной после удара ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию», — написал он.
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