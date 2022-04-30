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НОВОСТИ

Высокоточными ракетами уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и горючим

12:00 30.04.2022 Источник: Интерфакс

Министерство обороны РФ сообщило о ночных ударах высокоточными ракетами по пяти военным объектам Украины, в том числе четырем складам с боеприпасами и горючим.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ударам высокоточных ракет также подвергся район сосредоточения украинских военных и техники.

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