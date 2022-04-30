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В России выявили 7 363 случая заражения коронавирусом за сутки

12:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 363, до 18 182 354. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 574, что на 0,63% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 558 случаев госпитализаций.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 157, до 375 884 случаев. Днем ранее была зафиксирована 161 смерть. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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