В России выявили 7 363 случая заражения коронавирусом за сутки
12:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 363, до 18 182 354. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 574, что на 0,63% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 558 случаев госпитализаций.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 157, до 375 884 случаев. Днем ранее была зафиксирована 161 смерть. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 16:00 30.04.2022
- Решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято — Рогозин
- 15:00 30.04.2022
- Потеряна половина мощности Сахалинской ГРЭС-2 - губернатор
- 14:00 30.04.2022
- Короткое замыкание стало причиной пожара в военном НИИ Твери — источник
- 13:00 30.04.2022
- Луговой предложил ввести прямое назначение губернаторов президентом
- 12:58 30.04.2022
- Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса и вместе с ним посадил дерево рядом с его новым домом
- 12:00 30.04.2022
- Высокоточными ракетами уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и горючим
- 11:30 30.04.2022
- США хотят переманить специалистов из России - Bloomberg
- 11:00 30.04.2022
- Самолет Шольца облетел Россию через Северный полюс
- 10:30 30.04.2022
- Число невыездных должников в России к маю вновь достигло 5 млн человек — ФССП
- 10:00 30.04.2022
- Здания нефтеналивного терминала повреждены при ударе ВСУ в Брянской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать