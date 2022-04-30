Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса и вместе с ним посадил дерево рядом с его новым домом

12:58

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областинавестил в Луховицах семью, взявшую под временную опеку 13-летнегоиз ДНР. Мальчик – один из 27 ребят, прибывших в Подмосковье на прошлой неделе.

Супруги Елена Васильевна и Игорь Викторович не смогли остаться в стороне, несмотря на то, что уже воспитывали пятерых приемных детей. Еще пятерым – дали путевку в жизнь – они выросли, живут отдельно, кто-то создал свою семью. Кроме того, у них шестеро своих детей, которые также покинули родительский дом.

«Хочу вас поблагодарить за гостеприимство, очень приятно находиться в кругу детей, которых вы объединили. Спасибо большое за ваш труд, за доброту, – сказал губернатор. – Ребенку нужно время, чтобы адаптироваться, ну, а родители – всегда рядом».

Валентин окружен заботой. В новом доме, помимо родителей, братьев и сестер, мальчика встретили: собака, три кошки, белка, три козы и декоративный кролик. Семья увлекается туризмом, летом все вместе сплавляются на байдарках. Ребенка уже зачислили в 6 класс «Луховицкого лицея». А еще у него теперь есть новый скоростной велосипед – подарок губернатора.

«Недавно у нас появился новый член семьи, в прошлую пятницу к нам приехал Валентин из Донецка. Знакомство произошло онлайн – по интернету, после чего мальчик выбрал нас своими родителями, – поделился глава семьи. – Мы получаем достаточно средств на содержание детей. Чувствуем поддержку, помощь и заботу государства».

Под временную опеку детей из ДНР взяли 10 приемных семей из Талдома, Орехова-Зуева, Клина, Истры, Луховиц, Домодедова, Чехова, Волоколамска и Серпухова. Это стало возможным благодаря проекту, инициированному губернатором Московской области. Он предполагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление.

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Подмосковье имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в Московской области закрыли все 44 детских дома, последние 7 – в 2021-м. Почти 2 тыс. ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.

В регионе также работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе.

Вместе с семьей во дворе дома Андрей Воробьёв посадил яблоню в рамках акции «Лес Победы». С 2013 года каждую весну жители Московской области выходят на посадку леса и озеленение городских территорий в память о родных и близких, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году в акции большое количество ребят участвуют, многие выходят с родителями – всей семьей. Пусть это будет наш с вами «Лес Победы». Нам ведь нужна победа!» – сказал Андрей Воробьёв.

На всех участках заготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: в лесу – мечи Колесова, в городе – лопаты, а также перчатки и ведра.

Уже третий год подряд акция проходит под эгидой международной – «Сад Памяти», в рамках которой планируется посадить 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в 1941-1945 годах.