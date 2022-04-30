Потеряна половина мощности Сахалинской ГРЭС-2 - губернатор
15:00 30.04.2022 Источник: Интерфакс
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 произошел из-за повреждения маслопровода в турбинном отделении, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на своей телеграм-странице.
"Возгорание произошло в турбинном отделении второго энергоблока из-за повреждения маслопровода, находящегося под высоким давлением. Потеряна половина общей мощности станции, но для данного времени года это некритично", - написал губернатор.
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