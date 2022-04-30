Решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято — Рогозин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято, но пока не будет оглашено. Россия, согласно своим обязательствам, за год предупредит о нем партнеров, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично, — сказал он. — Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС».