0
0
206
НОВОСТИ

Самый жаркий апрель за 122 года зафиксирован в некоторых штатах Индии

09:15 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северо-запад и ряд районов центральной Индии пережили самый жаркий апрель за последние 122 года с месячными показателями средней и максимальной температур 35,9 и 37,8 градусов Цельсия соответственно. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на информацию, полученную в Метеорологическом департаменте Индии.

«[Штаты] Гуджарат, Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Они также будут испытывать температуры выше нормы в мае», — приводит телеканал слова гендиректора Метеорологического департамента Индии Мрутьюнджая Мохапатры.

Средняя температура, наблюдаемая по всей Индии в апреле, составила 35,05 градуса, что является четвертым самым высоким показателем за 122 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:10 01.05.2022
Страдающий от голода афганский народ платит за ошибки США - Захарова
0
8
10:30 01.05.2022
Более 12,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу РФ за минувшие сутки
0
101
10:20 01.05.2022
Почти 200 тыс. цветов украсили клумбы Кремля и Александровский сад
0
122
10:10 01.05.2022
Из-за ситуации на Украине более 40% японский компаний повысят цены
0
144
09:25 01.05.2022
Выступление главы МИД ФРГ пытались сорвать протестующие с лозунгами «поджигательница войны» и «лгунья»
0
257
09:20 01.05.2022
Ковид-сертификаты отменяются в Италии
0
214
23:03 30.04.2022
ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина
0
678
21:00 30.04.2022
Средства ПВО РФ сбили в Херсонской области Су-25 воздушных сил Украины
0
822
20:30 30.04.2022
Ребенок, которого удерживал вооруженный мужчина в Чите, освобожден
0
770
20:00 30.04.2022
Бердянск готов к переходу на рубль — и. о. мэра города
0
1046

Возврат к списку