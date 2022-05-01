Самый жаркий апрель за 122 года зафиксирован в некоторых штатах Индии

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северо-запад и ряд районов центральной Индии пережили самый жаркий апрель за последние 122 года с месячными показателями средней и максимальной температур 35,9 и 37,8 градусов Цельсия соответственно. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на информацию, полученную в Метеорологическом департаменте Индии.



«[Штаты] Гуджарат, Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Они также будут испытывать температуры выше нормы в мае», — приводит телеканал слова гендиректора Метеорологического департамента Индии Мрутьюнджая Мохапатры.



Средняя температура, наблюдаемая по всей Индии в апреле, составила 35,05 градуса, что является четвертым самым высоким показателем за 122 года.



