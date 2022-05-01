Ковид-сертификаты отменяются в Италии
09:20 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сертификаты выдаются на основании отрицательного результата теста на коронавирус, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом с начала этого года и до 1 апреля ковид-сертификат на основании справки о прививке или выздоровлении требовался в Италии почти повсюду, в том числе на рабочем месте: в стране были обязаны прививаться жители старше 50 лет. До 30 апреля данный документ все еще был обязателен для посещения театров, кинотеатров, концертов, фитнес-клубов, бассейнов и ночных клубов.
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