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НОВОСТИ

Ковид-сертификаты отменяются в Италии

09:20 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ковид-сертификаты (так называемые грин-пассы), необходимые для посещения мест массового скопления людей, с воскресенья отменяются в Италии за двумя исключениями. Санитарные паспорта будут до конца мая требоваться только для въезда в страну, а до 31 декабря они будут нужны для посещения медицинских учреждений и домов престарелых.

Сертификаты выдаются на основании отрицательного результата теста на коронавирус, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом с начала этого года и до 1 апреля ковид-сертификат на основании справки о прививке или выздоровлении требовался в Италии почти повсюду, в том числе на рабочем месте: в стране были обязаны прививаться жители старше 50 лет. До 30 апреля данный документ все еще был обязателен для посещения театров, кинотеатров, концертов, фитнес-клубов, бассейнов и ночных клубов.

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