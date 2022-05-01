Выступление главы МИД ФРГ пытались сорвать протестующие с лозунгами «поджигательница войны» и «лгунья»

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 150 человек лозунгами «поджигательница войны» и «лгунья» попытались в субботу сорвать выступление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Во время своего выступления чиновница отстаивала идею поставок тяжелого вооружения на Украину, об этом в воскресенье сообщила газета «Цайт».



Другое мероприятие, на котором в субботу должна была выступить глава МИД ФРГ, было отменено по соображениям безопасности. Неизвестные распылили над сценой масляную кислоту. Она обладает едким запахом и может раздражать глаза и дыхательные пути.



