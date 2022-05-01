Почти 200 тыс. цветов украсили клумбы Кремля и Александровский сад
10:20 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, «за несколько дней высажено 30 тысяч виол в Кремле и 33 тысячи виол в Александровском саду». По традиции, они подобраны в цветах российского триколора.
Прошлой осенью сотрудники дендрологической службы Управления делами президента РФ посадили и более 100 тысяч тюльпанов: 53 тысячи штук в Кремле и 62 тысячи в Александровском саду. В этот раз выбраны красные, белые, желтые цветы и так называемые хамелеоны, которые постепенно превращаются из бледно-розовых в малиновые и бордовые. «Специалисты рассчитывают, что тюльпаны распустятся к 9 мая», — отметила Крылова.
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