Почти 200 тыс. цветов украсили клумбы Кремля и Александровский сад

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Управления делами президента РФ украсили к майским праздникам Кремль и Александровский сад цветами. На клумбах зацветут около 200 тысяч тюльпанов и виол.



Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, «за несколько дней высажено 30 тысяч виол в Кремле и 33 тысячи виол в Александровском саду». По традиции, они подобраны в цветах российского триколора.



Прошлой осенью сотрудники дендрологической службы Управления делами президента РФ посадили и более 100 тысяч тюльпанов: 53 тысячи штук в Кремле и 62 тысячи в Александровском саду. В этот раз выбраны красные, белые, желтые цветы и так называемые хамелеоны, которые постепенно превращаются из бледно-розовых в малиновые и бордовые. «Специалисты рассчитывают, что тюльпаны распустятся к 9 мая», — отметила Крылова.



