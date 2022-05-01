Более 12,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу РФ за минувшие сутки
10:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.
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