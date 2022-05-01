Страдающий от голода афганский народ платит за ошибки США - Захарова

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон за свои собственные ошибки наказал страдающий от голода народ Афганистана заморозкой афганских активов. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дипломат обратила внимание на призыв к Вашингтону со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека о разморозке иностранных активов Афганистана. Она отметила, что в Афганистане действительно серьезная гуманитарная катастрофа — по оценкам СПЧ, подавляющий процент населения страны испытывает нехватку продовольствия, а миллионам нужна неотложная медицинская помощь.



«Правда, американцев это не трогает, и их исполнительный указ 14064 о блокировке авуаров Кабула все так же действует. В итоге 7 млрд долларов США, которые жителям этой страны нужны как воздух, до си пор заморожены. Более того, американцы уже делят этот пирог, решая, куда потратить чужие деньги, — написала дипломат в своем телеграм-канале. — А параллельно в американские СМИ „слили“ из Пентагона подробности закрытого военного доклада о приблизительной оценке оставленного в Афганистане вооружения. И, ну надо же, какое совпадение, судя по данным экспертов американского Минобороны, США бросили в Афганистане технику на сумму… все в те же… 7 миллиардов. Вот так сюрприз!»



«Если эту логическую цепочку упростить, убрать лишние звенья, то выходит так: из-за катастрофических просчетов военного планирования, тотальной коррупции на местах и непонимания обстановки в Афганистане американцы после позорного бегства из этой страны оставили там свое имущество. Понимая, что им его никто не вернет, они решили, что не станут отдавать деньги афганскому народу, ради свободы которого, по их словам, 20 лет боролись. В результате они наказали именно народ, который страдает от голода, холода и болезней, — указала Захарова. — Наказали за свои ошибки. Это — верх цинизма».



