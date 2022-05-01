Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам
11:05 01.05.2022
С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. Снижение составило 2 процентных пункта.
Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 17,9% годовых. Она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.
«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов», – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте.
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