Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам

11:05

С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. Снижение составило 2 процентных пункта.

Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 17,9% годовых. Она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.

«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов», – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте.