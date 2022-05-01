Более 106 тыс. немцев выступили против поставок вооружения Киеву
12:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пятницу порядка тридцати деятелей культуры и искусства, среди которых есть немецкие журналисты, музыканты и артисты, а также один из крупнейших представителей послевоенной немецкой литературы, писатель и драматург Мартин Вальзер, направили открытое письмо Шольцу с призывом не поставлять тяжелые вооружения Киеву. Полный текст письма опубликован на сайте немецкого журнала «Эмма». В нем они призывают не поставлять тяжелые вооружения украинским военным, поскольку это может в конечном итоге привести к третьей мировой войне. В то же время они выражают свою поддержку усилиям Шольца, направленным на то, чтобы не допустить перерастания событий на Украине в новый глобальный конфликт.
«Поэтому мы надеемся, что Вы (канцлер ФРГ — прим. ТАСС) вспомните свою первоначальную позицию и не будете прямо или косвенно поставлять больше тяжелого вооружения Украине. Наоборот, мы призываем Вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; [призываем] к компромиссу, который могут принять обе стороны», — говорится в тексте письма.
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