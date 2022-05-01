Во Франции ожидается более 250 первомайских манифестаций - СМИ
12:40 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в общей сложности во Франции предусмотрено 255 мест сбора первомайских демонстраций, это на 20 больше, чем в прошлом году. Одной из самых масштабных станет демонстрация в Париже, в которой, как ожидается, примут участие около 20 тыс. человек.
Порядок в ходе праздничного шествия в столице будут обеспечить более 1,5 тыс. полицейских и жандармов. Первомайские демонстрации нередко перерастают в столкновения радикалов с полицией.
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