По утверждению главы МИД ФРГ посольство РФ в Берлине занимается дезинформацией
13:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Некоторые платформы в Сети предлагают идеальные условия для кампаний по дезинформации и военной пропаганды. Это использует и российское посольство», — утверждала глава МВД в опубликованном в воскресенье интервью газете «Хандельсблат». «Мы на это отреагировали и противодействуем подобным гибридным угрозам», — сказала она, не приведя конкретных примеров.
Отвечая на вопрос, что делают власти для предотвращения подобных «угроз», Фезер напомнила, что ранее Евросоюз «позаботился о том», чтобы телеканал RT не мог вещать на территории сообщества. «Мы уже отреагировали и выслали 40 предполагаемых дипломатов, которых считаем сотрудниками российских спецслужб», — сказала она. «Конечно, у нас есть и другие варианты действий. Но одновременно мы должны учитывать, какой ответной реакции придется ждать», — признала министр.
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