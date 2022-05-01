По утверждению главы МИД ФРГ посольство РФ в Берлине занимается дезинформацией

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила посольство России в Берлине в том, что оно якобы поддерживает распространение дезинформации и «военной пропаганды» в контексте ситуации на Украине.



«Некоторые платформы в Сети предлагают идеальные условия для кампаний по дезинформации и военной пропаганды. Это использует и российское посольство», — утверждала глава МВД в опубликованном в воскресенье интервью газете «Хандельсблат». «Мы на это отреагировали и противодействуем подобным гибридным угрозам», — сказала она, не приведя конкретных примеров.



Отвечая на вопрос, что делают власти для предотвращения подобных «угроз», Фезер напомнила, что ранее Евросоюз «позаботился о том», чтобы телеканал RT не мог вещать на территории сообщества. «Мы уже отреагировали и выслали 40 предполагаемых дипломатов, которых считаем сотрудниками российских спецслужб», — сказала она. «Конечно, у нас есть и другие варианты действий. Но одновременно мы должны учитывать, какой ответной реакции придется ждать», — признала министр.



