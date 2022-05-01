Заявление Баку об обстреле на границе опровергли в Минобороны Армении
13:40 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что вечером 30 апреля подразделения ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного огнестрельного оружия азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении», — отмечается в заявлении.
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