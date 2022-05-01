Заявление Баку об обстреле на границе опровергли в Минобороны Армении

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление Минобороны Азербайджана об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на восточном направлении границы является дезинформацией. Об этом в воскресенье говорится в заявлении военного ведомства Армении.



«Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что вечером 30 апреля подразделения ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного огнестрельного оружия азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении», — отмечается в заявлении.



