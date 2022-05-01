Запрет о предоставлении банковской тайной с иностранными органами подписан Путиным
14:20 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он разработан для минимизации рисков, связанных с принятием недружественными странами ряда изменений в национальные законодательства. Эти изменения, подчеркивалось в сопроводительных материалах, направлены на получение от зарубежных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.
Новый закон запрещает отечественным кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств, в том числе судебным, запрошенные теми сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ. Запрет коснется также представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Кроме того, российские кредитные организации должны оперативно информировать Росфинмониторинг и Центробанк (ЦБ) о фактах получения таких запросов от иностранных властей.
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