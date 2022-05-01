В Армении проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг оппозиционных сил Армении начался в воскресенье в центре Еревана на площади Франции с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.



«Сегодня день реинкарнации армянской нации. Мы обещаем нашим погибшим в войнах, что мы добьемся нашей цели», — заявил один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, упомянув при этом ситуацию с Нагорным Карабахом.



Сейчас на площади Франции собрались тысячи граждан страны, звучат патриотические песни, молодежь скандирует антиправительственные лозунги.



