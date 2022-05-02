Несмотря на санкции доход РФ от продажи нефти вырастить на 45% в 2022 году - отчет

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления в российский бюджет от продажи нефти вырастут на 45% в текущем году по сравнению с прошлым годом и составят более 180 млрд долларов. Об этом говорится в обнародованном в понедельник исследовании консалтинговой фирмы Rystad Energy («Рюстад энерджи»).



Согласно экспертам, доходы РФ от продажи нефти увеличатся даже при сокращении ее добычи, что объясняется ростом стоимости сырья на мировых рынках. В целом аналитики прогнозируют, что к 2030 году производство нефти в России сократится на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателями 2021 года, при этом возрастет добыча газа, хотя и не слишком значительно. Экономисты указывают, что в первой половине марта из-за санкционных опасений европейские покупатели стали отказываться от импорта российской сырой нефти, однако затем объемы экспортируемой РФ нефти начали восстанавливаться за счет поставок в Китай и Индию.



