Несмотря на санкции доход РФ от продажи нефти вырастить на 45% в 2022 году - отчет
15:40 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно экспертам, доходы РФ от продажи нефти увеличатся даже при сокращении ее добычи, что объясняется ростом стоимости сырья на мировых рынках. В целом аналитики прогнозируют, что к 2030 году производство нефти в России сократится на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателями 2021 года, при этом возрастет добыча газа, хотя и не слишком значительно. Экономисты указывают, что в первой половине марта из-за санкционных опасений европейские покупатели стали отказываться от импорта российской сырой нефти, однако затем объемы экспортируемой РФ нефти начали восстанавливаться за счет поставок в Китай и Индию.
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