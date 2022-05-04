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Молдавия не видит рисков по вовлечению Приднестровья в конфликт на Украине

10:00 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии не видят серьезного риска вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, комментируя проведенные им на прошлой неделе переговоры с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.

«Никто не отрицает, что мы живем в чувствительной зоне и война на Украине затрагивает нас, в том числе в плане безопасности. Но нет высокой степени готовности к возможному вовлечению этого региона в конфликт. Я не чувствовал на левобережье Днестра ни среди населения, ни среди бизнес-среды, заинтересованности в эскалации напряженности. Риска, что этот конфликт переродится в ближайшее время, нет», — цитирует в среду слова Серебряна молдавское издание «Ной». Он подчеркнул, что власти Молдавии поддерживают диалог, обмениваются информацией с руководством Приднестровья.

«Во время переговоров с Вадимом Красносельским я не чувствовал воинственности, желания решать проблемы силой. Мы убеждены, что Тирасполь не заинтересован в ухудшении ситуации», — сказал вице-премьер. Он опроверг звучащие в Киеве заявления, что Приднестровье может атаковать Украину.

«Я не думаю, что опасность атаки Украины со стороны Приднестровья на сегодняшний день реальна», — отметил, Серебрян, добавив, что и «Украина не заинтересована в открытии новой горячей точки».

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