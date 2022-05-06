Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена принципа солидарного принятия решений и отказ от права вето для стран, входящих в Евросоюз, означает, что мнения отдельных государств и их граждан более не будут учитываться. У стран — членов ЕС, которые намерены сохранить свой суверенитет, сегодня нет другого пути, кроме как выйти из Евросоюза. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



«Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет. <…> Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — написал он в своем телеграм-канале.



По словам Володина, предложения Европарламента по глубокому реформированию Евросоюза означают, что «европейское единство терпит крах». «В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», — отметил Володин.



