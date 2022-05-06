Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин
09:20 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет. <…> Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Володина, предложения Европарламента по глубокому реформированию Евросоюза означают, что «европейское единство терпит крах». «В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», — отметил Володин.
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