0
0
165
НОВОСТИ

Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин

09:20 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена принципа солидарного принятия решений и отказ от права вето для стран, входящих в Евросоюз, означает, что мнения отдельных государств и их граждан более не будут учитываться. У стран — членов ЕС, которые намерены сохранить свой суверенитет, сегодня нет другого пути, кроме как выйти из Евросоюза. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет. <…> Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, предложения Европарламента по глубокому реформированию Евросоюза означают, что «европейское единство терпит крах». «В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», — отметил Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:45 06.05.2022
В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
0
93
09:40 06.05.2022
США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР
0
150
09:30 06.05.2022
В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции
0
140
20:40 05.05.2022
В подмосковном Пушкине пострадал ребенок при стрельбе на детской площадке
0
751
20:30 05.05.2022
Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Киев заинтересован в переговорах с РФ
0
1020
19:40 05.05.2022
Вашингтон должен отказаться от урана из РФ - глава Минэнерго США
0
1025
19:30 05.05.2022
Под Белградом восстановили поврежденную из-за обстрела энергосеть
0
1035
18:40 05.05.2022
В США одобрен антикартельный законопроект NOPEC
0
846
18:30 05.05.2022
В Австрии цены на электроэнергию в марте поднялись более чем на 40%
0
760
17:10 05.05.2022
Задержание блогера Шария в Испании "есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении" - Слуцкий
0
859

Возврат к списку