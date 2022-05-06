В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
09:45 06.05.2022
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Иллюстрация Министерства культуры
и туризма Московской области
Гости смогут посетить выставки оружия, военной и пожарной техники времен Великой Отечественной войны, увидеть исторические реконструкции «Школа разведчика» или «Курс молодого бойца». Более того, у посетителей будет возможность прочувствовать воссозданный быт военного времени и даже самим стать участниками баталий в форме советских солдат.
Также на празднике можно будет посетить игровые и интерактивные площадки палаточного городка, иммерсивный театр «Штаб Красной Армии».
Среди приглашенных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций и организаций семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также деятели культуры и искусства.
Музыкальное сопровождение обеспечат казачий коллектив, духовой военный оркестр, танцевальные коллективы и вокальные ансамбли. Кроме того, вечером 9 мая ожидается большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и салют.
Площадки будут работать 7-8 мая с 11 до 19 часов, в День Победы – с 11 до 22:30. Вход для всех бесплатный. Подробная информация и онлайн-регистрация для гостей праздника на официальном сайте.
До места проведения мероприятия можно будет добраться на специальных автобусах, которые будут курсировать 7 и 8 мая с 10.00 до 21.00, а 9 мая до 23:30 от железнодорожной станции «Серпухов» до остановки «Русский».
«День Победы – это особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Это священная дата в российской истории. Это целая эпоха, разделившая жизнь наших дедов и прадедов на до и после. И сегодня бережно хранить и передать своим детям память о великом подвиге народа – наш долг. Мы должны гордиться своей страной, ее прошлыми победами, без которых невозможно будущее», – отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.
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