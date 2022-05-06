0
0
129
НОВОСТИ

Через 9 месяцев будет введено эмбарго на российскую нефть - еврокомиссар

10:30 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете «Мессаджеро» еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, указав на затруднительность такого шага в более короткие сроки.

«Наше предложение — ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — отметил он.

Еврокомиссар предупредил, что «это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику». «Но больше ударит по российской», — утверждает он. Джентилони признал, что «решение не участвовать напрямую в военном конфликте», но оказывать поддержку Украине, в том числе путем применения санкций, «имеет свою экономическую цену». «Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия», — заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:24 06.05.2022
Андрей Воробьев: В рамках акции «Доброе дело» на Донбасс отправлена крупная партия лекарств из Подмосковья
0
72
10:40 06.05.2022
По факту обнаружения в Херсонской области тела со следами пыток СК РФ возбудил дело
0
154
09:45 06.05.2022
В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
0
227
09:40 06.05.2022
США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР
0
304
09:30 06.05.2022
В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции
0
283
09:20 06.05.2022
Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин
0
297
20:40 05.05.2022
В подмосковном Пушкине пострадал ребенок при стрельбе на детской площадке
0
811
20:30 05.05.2022
Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Киев заинтересован в переговорах с РФ
0
1086
19:40 05.05.2022
Вашингтон должен отказаться от урана из РФ - глава Минэнерго США
0
1090
19:30 05.05.2022
Под Белгородом восстановили поврежденную из-за обстрела энергосеть
0
1121

Возврат к списку