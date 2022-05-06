Через 9 месяцев будет введено эмбарго на российскую нефть - еврокомиссар
10:30 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наше предложение — ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — отметил он.
Еврокомиссар предупредил, что «это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику». «Но больше ударит по российской», — утверждает он. Джентилони признал, что «решение не участвовать напрямую в военном конфликте», но оказывать поддержку Украине, в том числе путем применения санкций, «имеет свою экономическую цену». «Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия», — заявил он.
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