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По факту обнаружения в Херсонской области тела со следами пыток СК РФ возбудил дело

10:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

«Принимая во внимание насильственный характер смерти мужчины, военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ („Жестокое обращение с гражданским населением“)», — отметили в ведомстве.

Военные следователи получили информацию, согласно которой на территории кафе на автодороге Одесса — Мариуполь неподалеку от населенного пункта Зеленовка Херсонской области находится тело мужчины с признаками насильственной смерти. «В ходе проведения следственных мероприятий было обнаружено тело мужчины со связанными руками. В результате его осмотра, проведенного с привлечением медицинского работника, зафиксированы резанные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имеют признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы», — говорится в сообщении. В этом районе дислоцировались военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Сейчас следователи принимают меры к установлению свидетелей, личности погибшего, а также конкретного подразделения бригады.

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