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За сутки Украину покинули более 49 тыс. беженцев - ООН

12:45 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5,75 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За последние сутки их число увеличилось более чем на 49 тыс., сообщило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 5 мая число покинувших Украину достигло 5 757 014. За последние сутки границы соседних государств пересекли 49 047 беженцев. По данным УВКБ, в Россию за указанный срок прибыли 727 712 беженцев, в Польшу — 3 143 550, в Румынию — 856 941, в Венгрию — 551 010.

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