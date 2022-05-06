За сутки Украину покинули более 49 тыс. беженцев - ООН
12:45 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 5 мая число покинувших Украину достигло 5 757 014. За последние сутки границы соседних государств пересекли 49 047 беженцев. По данным УВКБ, в Россию за указанный срок прибыли 727 712 беженцев, в Польшу — 3 143 550, в Румынию — 856 941, в Венгрию — 551 010.
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