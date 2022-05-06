Ольга Макеева назначена послом в Россию от ДНР - указ
15:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Макеева является действующим заместителем председателя Народного совета ДНР. В парламенте она представляет фракцию «Донецкая Республика».
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