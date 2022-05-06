Ольга Макеева назначена послом в Россию от ДНР - указ

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте руководителя ДНР.



«Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в документе.



Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Макеева является действующим заместителем председателя Народного совета ДНР. В парламенте она представляет фракцию «Донецкая Республика».



