Против РФ с 2014 года введено более 10 тыс. санкций, напомнил Володин
09:30 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«10 128 санкций введено против России с 2014 года. До начала специальной военной операции на Украине — 2 754, после — 7 374», — сообщил он в своем телеграм-канале в воскресенье.
При этом спикер Госдумы отметил, что число введенных против РФ санкций больше, «чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования». «Президент США [Джо] Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — добавил Володин.
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